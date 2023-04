Avec “Mon premier cabaret”, Kamel Ouali transporte toute la famille dans l’univers festif et décalé du cabaret

Un spectacle enchanteur adapté à tous les âges, dès 3 ans

Le Paradis Latin souhaitait offrir aux plus jeunes la folie et la générosité du cabaret . Un défi accepté par Kamel Ouali et qui a donné naissance, en fin d’année dernière à un spectacle spécialement pensé et adapté pour les familles ! Son nom ? “Mon premier cabaret”, tout simplement.

Les enfants y découvrent la fantaisie du cabaret, l’énergie de l’humour burlesque et la joie de participer à un show où les artistes étonnent, les surprises détonnent et l’ambiance rassemble. Un concentré d’énergie et d’enchantement porté par une troupe de 25 artistes qui dansent, chantent, apparaissent et disparaissent !

Au programme ? Des circassiens, de la magie, du cartoon, des effets spéciaux surprenants, des tableaux féeriques et de l'humour ! Une histoire où les héros aux costumes à couper le souffle sont autant sur scène que dans la salle mythique du Paradis Latin , qui s'habille de ses plus beaux décors…

L’oiseau Paradis, un spectacle iconique

Un spectacle de cabaret moderne ancré dans la tradition de la revue parisienne. Mis en scène et chorégraphié par Kamel Ouali, ce spectacle est placé sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour.

Le spectacle commence dès l’arrivée des clients, dans le hall du Cabaret. Comédiens, danseurs, artistes plongent les convives dans une ambiance surréaliste et saisissante !

S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes époustouflants et des nouvelles technologies se fondent au milieu d’ une quinzaine de décors exceptionnels signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies musicales et pièces de théâtres. S’y ajoutent plus de 500 costumes créés pour l’occasion par La maison de Couture Parisienne "On aura tout vu”, qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, ainsi que de nombreux ballets pour l’opéra.

