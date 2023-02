“BDE” de Michaël Youn, rencontre entre 2 générations dans un esprit burlesque et absurde

Entre fontaine de jouvence et concours d’égo, 4 quadragénaires vont très vite se (re)prendre au jeu de la vie étudiante et être embrigadés dans une soirée qui va bouleverser leur vie à tout jamais.

Point de départ du scénario, un nouveau mail de Skema. Comme tous les ans, l’école supérieur de commerce propose à Michaël Youn de venir aux journées portes ouvertes. Et à chaque fois, l’acteur-réalisateur se demande ce qui se passerait s'il y allait.

Cette fois ci, le réalisateur a poussé la réflexion plus loin, jusqu’à l’écriture du scénario ”BDE”.

Bob, Max, Vinz et Romane, quatre potes, se sont rencontrés en école de commerce en 2001. À l’époque, ils dirigeaient le Bureau Des Étudiants (le BDE) et rêvaient de changer le monde. Mais, 20 ans plus tard, ils n’ont rien changé du tout et la vie les a même un peu séparés… Heureusement, quoiqu’il arrive, ils se retrouvent tous les ans pour un week-end régressif de fête, le week-end “BDE”.

Cette année, direction le ski à Val Thorens dans le magnifique chalet que Bob a piqué à son beau-père sans lui dire. Mais, ironie du sort, en station, ils tombent sur les 150 étudiants enragés de leur ancienne école en plein Spring break.

Entre duel de générations et fontaine de jouvence, anciens et nouveaux étudiants, vont partir dans une nuit de folie apocalyptique et mettre la station à feu et à sang.