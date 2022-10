“Belle et Sébastien” de Pierre Coré, place à la nouvelle génération

Quatre ans après la sortie de “Belle et Sébastien 3” et la fin de la trilogie avec Félix Bossuet, Belle et Sébastien sont de retour dans une nouvelle version modernisée.

“Belle et Sébastien, nouvelle génération” est un remake de l'histoire de Belle et Sébastien dans les années 2020. Il traite de thèmes d'aujourd'hui comme l'écologie et le féminisme. Si la précédente trilogie avait pour décor les Alpes comme la série originale, cette nouvelle version emprunte celui des Pyrénées.

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui... mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.