“Bisoubye X” de Paul Taylor, 3ème spectacle bilingue de l’humoriste

Le plus français des humoristes britanniques profite de ce one man show inédit pour célébrer également ses 10 ans de carrière.

Jamais 2 sans 3 ! Après “#franglais” et “So British ou presque”, Paul Taylor est de retour avec un 3e spectacle bilingue, “Bisoubye X”.

C’est l’heure pour notre humoriste de dire au revoir à un certain nombre de choses dans sa vie pour pouvoir passer au chapitre suivant. L’occasion également de fêter avec son public ses 10 ans de carrière.

Comme pour ses précédents spectacles, Paul Taylor s'amuse des clichés et du choc culturel entre les Anglais et les Français et jongle avec des blagues dans les 2 langues. Mais attention prévient-il ! Le spectacle est en direct alors il n’y aura pas de sous-titres !

Le spectacle est à découvrir un peu partout en France. Pour réservez votre place, c’est ICI .