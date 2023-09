“Bonjour” d’Alex Fredo, un spectacle musical ponctué d’improvisations avec la complicité du public

Peut-être connaissez-vous Alex Fredo et ses chansons improvisées jouées à la guitare dans la rue en caméra cachée pour surprendre les passants. Mais connaissez-vous Alex Fredo sur scène ?

Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues. Mais aujourd’hui, Alex Fredo est sur la scène du Point Virgule avec son spectacle sobrement intitulé “Bonjour”.

Il y aborde les préoccupations d’un homme à la trentaine à savoir les Walts Disney, Jean-Jacques Goldman et sa famille. Enfin plus particulièrement sa mère tyrannique et son frère trop doué qui lui donne des envies de meurtre...

Alex Fredo – Je veux buter mon frère

Alex Fredo est arrivé au stand up en 2015. Alors journaliste, il se trouve propulsé en première partie de Gad Elmaleh qu’il était simplement venu interviewer avant un spectacle à l’Olympia... Depuis, il a enchainé les Zéniths et autres grandes salles (en première partie de Kev Adams, Gad Elmaleh, Fabrice Eboué...), s’est produit au Canada, sur les scènes de Lillarious et du Montreux Comedy.

Actuellement au Point Virgule à Paris, il partira sur les routes de France à partir d’octobre prochain.