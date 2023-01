“Brillantes” de Sylvie Gautier, un film sur la condition ouvrière

"Noé, la force de vivre”, un défi technologique au service d’un message planétaire

Le spectacle musical “Noé” nous embarque pour revivre l’un des plus grands récits de notre histoire, à travers une expérience inédite et tout public. Librement inspiré du récit de la Genèse, il a pour thèmes principaux la protection de l’environnement et l’engagement pour la planète.