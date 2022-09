“Canailles” de Christophe Offenstein, un univers étrange toujours sur le fil du rasoir

“Canailles” est une adaptation du livre “Une Canaille et demie” d’Ian Levison.

Après avoir tourné ensemble “En solitaire”, Christophe Offenstein et François Cluzet avaient envie de trouver un autre sujet. En lisant “Une canaille et demie”, François Cluzet a su qu’il tenait entre ses mains un roman assez dingue et une bonne histoire pour une adaptation au cinéma.

Dysfonctionnement de la société, singularité des personnages, sa satire du quotidien... Tous les ingrédients étaient là pour Christophe Offenstein. Le travail d’écriture pour adapter ce roman a été de longue haleine, et après 3 années de travail avec l’aide de Narjiss Slaoui et de Jonathan Koulavsky, le scénario était finalisé.

L’histoire est donc celle, d’Antoine, blessé à la jambe suite à un casse qui a mal tourné, et qui débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoire. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

Chacun des personnages est une représentation singulière de notre société. Trois personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer… Le trio formé pousse le spectateur à se questionner sur son rapport à l’altérité, à la communication et à l’ambivalence de ses sentiments.