“Ces femmes qui ont réveillé la France”, les coulisses de l’histoire de notre République

Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek nous rappellent ce que nous devons à ces femmes qui ont bousculé les conservatismes, bougé les lignes, sans crainte d’aller à l’encontre du pouvoir et de le défier.

Qui se souvient aujourd'hui de Julie-Victoire Daubié, Jeanne Chauvin, Madeleine Brès ou encore la duchesse d’Uzès ? Elles ont pourtant été les premières à être bachelière, avocate, femme médecin et à passer le permis de conduire.

Dans “Ces femmes qui ont réveillé la France”, Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré nous présente une vingtaine de portraits de femme, des pionnières et des premières. Celles qui ont pris la lumière comme Louise Michel, Simone Veil, Olympe de Gouges, George Sand, Colette, Marguerite Yourcenar et qui se sont battues pour avoir des droits, les droits des femmes mais aussi les autres, les oubliées, les méconnues, qui par leur ferveur et opiniâtreté ont contribué à dessiner les nouveaux contours de notre société.

Jean-Louis Debré, avec malice et drôlerie, campe des élus de la Chambre des députés et du Sénat, dans une imitation subtile, ironique pour notre plus grand plaisir. Valérie Bochenek, comédienne et ancienne assistante à la mise en scène du célèbre mime Marceau, lui donne une réplique brillante, mêlée de légèreté, de poésie et d’humour discret. Elle incarne avec émotion nombre de ces femmes et nous transmet sa passion de ces destins exceptionnels.

Valérie Rogozinsky, au piano, complète avec harmonie et puissance cette galerie de femmes, en interprétant des compositrices et pianistes françaises, souvent injustement méconnues.