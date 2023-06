Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larrouy pour le film "Yo Mama"

"Yo mama" ou quand trois mères de famille veulent rétablir la communication dans leurs foyers en passant par le rap ! C'est l'une des comédies les plus attendues de cet été !

Affolées par le clip de rap de leurs fils de 11 ans, trois mères de famille décident de se lancer à leur tour dans le rap avec un clip explosif dans le but de rétablir la communication au sein de leur foyer. Contre toute attente, les trois meilleures amies rencontrent un succès retentissant mais vont vite être dépassées par ce monde dont elles ignorent les codes et leur soudaine notoriété...

YO MAMA - Bande-annonce [Le 5 juillet au cinéma]

C'est le postulat de départ de cette comédie qui réunit à l'écran Zaho, Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larrouy et à retrouver dès le 5 juillet dans les salles de cinéma. "Yo mama", on en parle avec Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larrouy au micro de David Lantin.