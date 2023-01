“Crois en tes rêves !” de Kamel le Magicien, embarquez dans l'univers magique de Walt Disney

"Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire” ! Tel est le message délivré par Kamel le Magicien dans son nouveau spectacle “Crois en tes rêves !” L'artiste nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus grands.

Pendant 1h30, Kamel défie les lois de la physique, présente des tours de mentalisme et surtout rend hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en ses rêves.

Son nouveau show est rythmé de moments forts et d’émotions intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d’enfant, enfin voler comme Superman !

Le spectacle accessible à partir de 6 ans est à découvrir au théâtre Déjazet jusqu’au 26 mars. Réservez vos places.