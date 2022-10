“D’un film à l’autre”, un spectacle symphonique autour des œuvres de Claude Lelouch

L’occasion de redécouvrir les plus grands succès d'un réalisateur iconique qui a signé plus de 50 films.

À l’occasion d’un ciné-concert exceptionnel, avec les plus belles scènes de ses films, Claude Lelouch fêtera son 85ème anniversaire accompagné des 80 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Prague dirigé par Vahan Mardirossian.

Claude Lelouch a choisi des images cultes et supervisé le montage inédit de ce ciné-concert, parmi ses 50 films, qui sont une partie de l’histoire du cinéma français.

De “Un homme et une femme” à “Un + Une”, en passant par “L'aventure c'est l'aventure”, “Les uns et les autres” ou encore “Itinéraire d'un enfant gâté”, les scènes mythiques projetées sur un écran géant se succèdent et procurent une émotion unique liée aux musiques jouées par le Philharmonique de Prague.

La musique a une importance toute particulière dans les films du cinéaste multi récompensé, notamment d’une Palme d’Or à Cannes et de deux Oscars à Hollywood.C’est ainsi que les plus grands compositeurs ont collaboré avec lui : Michel Legrand, Calogero, Didier Barbelivien, Claude Bolling, … et bien sûr Francis Lai, son compositeur fétiche ! Qui ne connaît pas le fameux “Dabadabada “ ?

Avant une tournée française prévue pour le second semestre 2023, une représentation est prévue le 14 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Réservez vite vos places.