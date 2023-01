Dans “Ou presque”, Virginie Hocq se livre sur les différents temps forts de sa vie

Sa folie douce, sa vision décalée du monde, son implication physique et burlesque, nous plongent dans le rythme effréné de son univers mordant, incisif et poétique.

Dans “Virginie Hocq ou presque”, l’humoriste revisite avec tendresse notre parcours de vie, de l’enfance à la vieillesse. Les histoires et souvenirs jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête alors qu’elle range et entasse les caisses et cartons de l’appartement de son papa disparu.

Au fil de l’histoire qu’elle nous conte, apparaissent des objets qui la projettent à diverses périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence ou la vieillesse - qu’elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la glissade de son papa, comme elle l’appelle si délicatement.

Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie. Et même si les chansons, les prénoms marquent les générations, tout cela n’est qu’un perpétuel renouvellement.

La vie est une fête et le rire le moyen universel de la glorifier. Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérise, Virginie nous livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats sur l’amour, la transmission, le cycle de la vie, tout simplement.

