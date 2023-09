Dans “Un métier sérieux”, Thomas Lilti continue d’interroger la question de l’engagement professionnel

Jusque-là, quasi tous ses films et série évoquaient la médecine. Ici, Thomas Lilti s’intéresse à l’enseignement. Ici, ses personnages sont confrontés, comme dans tous les métiers d’intérêt général, à des dysfonctionnements, à la violence de la société, mais aussi à leurs propres contradictions

Dans “Un métier sérieux”, Willial Lebghil consacre corps et âme à ses élèves au point d’oublier ses propres problèmes.

Après “Hippocrate”, “Medecin de campagne” et “Première année”, Thomas Lilti est de retour avec un nouveau film qui aborde encore une fois la fiction par le réel. Mais cette-fois-ci nous entrons dans les coulisses de l’Education Nationale. L’idée n’est pas de dire que les profs sont des héros mais qu’il faut prendre soin d’eux et que l’Éducation Nationale est un bien précieux.

Le réalisateur souhaitait montrer au sein de cette grosse machine des hommes et des femmes dont le désir d’être prof révèle un goût de l’autre, une conscience de la collectivité, de l’importance de l’école pour nourrir le lien social et transmettre des valeurs. C’est ainsi que le film “Un métier sérieux” est né.

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée.

loading