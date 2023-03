David Marsais et Grégoire Ludig s’entourent d’invités prestigieux pour “Ce soir, c’est Palmashow”

Pour cette soirée exceptionnelle, les 2 humoristes ont écrit et réalisé un prime inédit avec des sketches, des parodies, des clips et des fausses pubs.

David Marsais et Grégoire Ludig vous donne rendez-vous ce soir à 21H10 sur TF1

C’est en 2000 que David Marsais et Grégoire Ludig commencent à écrire des sketches avant de publier quelques années plus tard, sur Youtube, des vidéos parodiques. Et c’est en 2010, que les 2 amis d’enfance, se font connaître du grand public grâce à la diffusion sur Direct 8 de sa première émission télévisée : “La Folle Histoire du Palmashow”.

Ce vendredi 13 mars, ils vous donnent rendez-vous sur TF1 à 21h10 pour une nouvelle édition de “Ce soir, c’est Palmashow”.

Pour l'évènement, le duo du Palmashow s'est entouré d'invités prestigieux tels que Valérie Lemercier, Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde, Éric Judor, Alain Chabat, Florence Foresti, mais aussi Florence Loiret Caille, Laura Felpin, Jean-Pascal Zadi, Benjamin Tranié… et bien d’autres !

90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.