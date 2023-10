Découvrez l'univers délicieusement ironique de Marie Reno dans son nouvel album "Happy Flowers"

Marie Reno, la star des réseaux sociaux qui a conquis les scènes, dévoile son dernier opus, "Happy Flowers", un cocktail de 13 chansons pétillantes explorant la vie quotidienne et les dilemmes existentiels d'une trentenaire contemporaine.

En 2018, Marie Reno a fait ses premiers pas sur les réseaux sociaux en partageant des vidéos de ses chansons, enregistrées dans sa propre chambre. Le succès a été immédiat, cumulant près de 100 millions de vues, propulsant ainsi cette artiste au talent unique sur le devant de la scène. Elle a rapidement rejoint l'équipe de chroniqueurs du Morning de Rire et Chansons, où son humour mordant a séduit un public toujours plus large.

Depuis, Marie Reno a enchaîné les apparitions sur scène, participant à des émissions de renom. En juillet dernier, elle a fait sensation en sortant son dernier album, "Happy Flowers". Ces 13 chansons pétillantes sont une plongée humoristique dans le quotidien et les problèmes existentiels d'une trentenaire d'aujourd'hui.

L'album, à la plume toujours aiguisée de Marie Reno, vous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, promettant une expérience musicale originale et divertissante.

"Happy Flowers" est disponible partout et offre un aperçu captivant de l'univers de cette artiste à la créativité débordante.