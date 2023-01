“Divertimento” de Marie-Castille Mention-Schaar, une œuvre cinématographique humaniste et émouvante

Un film inspiré par le parcours incroyable de Zahia Ziouani et de sa sœur Fettouma. Deux jeunes filles, femmes, d’origine algérienne, vivant dans le 93 et qui ont surmonté énormément d’obstacles pour atteindre leur but.

La réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar est passionnée de musique symphonique : son père était pianiste et chef d’orchestre et sa grand-mère était une grande violoniste. La musique classique et les concerts ont ainsi bercé son enfance. Alors quand des producteurs sont venus lui proposer d’adapter au cinéma le parcours de Zahia Ziouani et de sa sœur Fettouma, elle ne pouvait qu’accepter.

1995... Les sœurs jumelles ont 17 ans. Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre et Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, à travers la découverte de son répertoire, cet orchestre à rayonnement national porte une action culturelle forte et engagée en faveur de tous les publics (scolaires, familles, détenus, migrants…) pour les sensibiliser à la musique classique, favoriser la transmission du patrimoine symphonique et encourager les pratiques musicales amateurs. Il valorise la musique comme lieu de partage propice à la découverte du monde et de sa diversité, instrument fédérateur du vivre-ensemble et outil d’intégration sociale.

Au cœur de son engagement, la pédagogie se décline également à travers son Académie, lieu de développement artistique des musiciens en formation favorisant ainsi l’acquisition de nouvelles compétences et encourageant l’insertion professionnelle au sein de l’orchestre.