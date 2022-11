“Duel à Davidéjonatown”, un western complètement à l’ouest

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition... jusqu'à ce que l'affreuse "Betty la veuve" ne fasse irruption dans cette compétition, affublée de ses deux rejetons aussi débiles l'un que l'autre.

Artus libère dans cette comédie d'un nouveau genre son humour toujours plus piquant et décalé, en mettant en scène ses complices aussi fêlés que Catherine Hosmalin, Greg Romano, Sébastien Chartier et Céline Groussard, et en multipliant les personnages les plus loufoques dans un western explosif qui repousse les limites du théâtre et de la bienséance.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle version, l’intégration d’un nouveau cow-boy, qui n’est pas un inconnu du grand public, puisqu’ il s’agit de “Sylvain”, son personnage déjà culte atteint de trisomie 21, qui fait un véritable carton sur les réseaux. Cette nouvelle version s’avère encore plus jubilatoire et plus irrévérencieuse que la précédente, de quoi ravir les nombreux fans d’Artus et de la troupe de "Duels à Davidéjonatown” !

Un spectacle à découvrir jusqu’au 31 décembre 2022 au théâtre “Les Enfants du Paradis”. Réservez vos places !