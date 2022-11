“Elie Semoun et ses monstres”, un one man show plus trash et noir que les précédents

Après une tournée triomphale de 200 dates pour son spectacle “À Partager”, Elie Semoun est de retour avec “Elie Semoun et ses Monstres”, son septième spectacle en solo !

Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l’urne de sa mère, vous faire découvrir un Tinder pour racistes, confier des enfants à un djihadiste repenti, retrouver Xavier l’handicapé enfin heureux, sortir du coma au bout de 30 ans, tenter de reconquérir sa femme après 15 ans d’infidélité... Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains.

Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec son regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?

Elis Semoun a co-écrit ce nouveau spectacle avec Nans Delgado et sa depuis 30 ans : Muriel Robin

Un spectacle à voir jusqu’au 11 décembre. Réservez vos places