“Ensemble” de Donel Jack’sman, un one-man-show qui prône la bienveillance et le vivre-ensemble

“Ensemble” est le nom du nouveau spectacle de Donel Jack’sman. Un spectacle qui s’ouvre avec un sketch inspiré de l’épisode raciste dont il a été victime en 2018 dans une salle de Nice, à l’occasion d’une représentation de son spectacle précédent.

Et puis tout s’enchaîne : les relations hommes-femmes, les élections, l’éducation, la religion, les gilets jaunes... Le stand-upper interpelle et interroge ainsi nos valeurs et nos contradictions à tous.

Pour Donel Jack’sman, “c’est ensemble que nous surmontons les difficultés, c’est ensemble que nous changeons les mentalités et c’est ensemble que nous pouvons créer un monde meilleur”.

Alors c’est ensemble qu’il vous propose de rire et de partager une soirée que vous n’oublierez pas de sitôt.