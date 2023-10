Florence Pernel brille au théâtre dans "Le Huitième Ciel"

Florence Pernel, actrice aux multiples talents, incarne avec brio le rôle d'Agnès dans "Le Huitième Ciel", une pièce captivante écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Florence Pernel, une figure incontournable du cinéma et du théâtre français, nous éblouit une fois de plus sur les planches dans "Le Huitième Ciel". Après une carrière cinématographique saluée par 2 nominations aux Césars, notamment pour son rôle dans "Trois couleurs - Bleu" aux côtés de Juliette Binoche, Florence Pernel s'est imposée comme une comédienne de renom.

Au théâtre, elle a partagé la scène avec des talents éminents, tels que François Berléand, Robert Hirsh et bien d'autres, impressionnant les spectateurs à chaque performance. Sa nomination aux Molières pour son rôle dans "La Boutique au coin de la rue" témoigne de son excellence artistique.

"Le Huitième Ciel" est une nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre qui explore avec humour et sensibilité 2 sujets majeurs : la retraite et les préjugés qui marquent nos vies. Dans cette pièce, Florence Pernel incarne Agnès Duval, une femme puissante et fortunée qui décide de prendre sa pré-retraite après avoir bâti un empire immobilier en Europe. Cependant, la vie réserve des surprises inattendues, et Agnès se retrouve confrontée à des circonstances dramatiques qui la mèneront au huitième ciel, où elle fera une rencontre déterminante avec un couple de sans-papiers géorgiens touchés par la tragédie.

Vous pouvez retrouver Florence Pernel et toute la troupe sur les planches du Théâtre Actuel La Bruyère, du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 16h30.