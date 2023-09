Franck Dubosc prend “Un nouveau départ” sous la direction de Philippe Lefèbvre

Partir pour mieux revenir... C’est le pari amoureux d’un homme pour sauver son couple à l’heure où les enfants ont quitté le foyer.

“Un nouveau départ”, c’est le nouveau film de Philippe Lefèbvre inspiré du film argentin de Juan Vera, “El amor menos pensado” sorti en France sous le titre “Retour de flamme”. C’est en effet en le regardant que le réalisateur a choisi comme point de départ pour son film, le moment où les enfants quittent le domicile parental pour vivre leur vie.

Nouveau Départ - Bande-annonce officielle - UGC Distribution

Nous voici donc chez Diane et Alain, respectivement joués par Karine Viard et Franck Dubosc. Lui, est amoureux de sa femme comme au premier jour et traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Elle moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse.

Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver.

“Nouveau Départ”, c’est l’histoire d’une histoire d’amour à quitte ou double.