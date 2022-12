“Hier j’arrête !” de Doully, les mésaventures d'une vie marquée par les addictions

Vous la connaissez certainement comme la présentatrice punk à "la voix de clochard" de Groland... Mais saviez-vous que cette femme aux mille et une vies est passé maître du stand-up ? Avec Blanche Gardin et Paco Perez, elle a écrit le spectacle “Hier j’arrête !” où elle raconte avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d'ex-junkie et sa sobriété.

Go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne... Doully partage avec nous également ses différentes expériences professionnelles avec humour... noir.

Un spectacle à découvrir actuellement à Paris avant une tournée en France en 2023