“Hymne à la joie” de Thaïs, un spectacle sans tabou

Vous vous êtes déjà dit "ça n'arrive qu'à moi" ? Oui ? Et pourtant Thaïs aussi, du coup ça fait déjà deux et puis toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls.

Après le Palais des Glaces en 2019, la Comédie Montorgueil en 2020, Thaïs rempile pour une 2e saison au théâtre du Gymnase, avec son one-woman-show “Hymne à la joie”.

Thaïs se présente en jeune fille d'aujourd'hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et s'enchaîne les réveils gueule de bois/pilule du lendemain dans un spectacle qui mêle stand up et personnages plus fous les uns que les autres. Et puis du chant aussi. Et puis de la danse. “Mais pas les 3 en même temps” nous prévient-elle !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un spectacle à découvrir les vendredis et samedis à 19h30, du 19 août au 28 janvier 2023. Réservez vite vos places.