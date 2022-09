“Jane Birkin... et nous”, portrait intime d’une femme éprise de liberté

Jane Birkin a noué avec la France et les Français un lien unique. Entre la petite Anglaise, muse de Gainsbourg, puis de Doillon ou Chéreau, et son pays d’adoption, le coup de foudre a été immédiat et dure depuis plus de 50 ans.

Le documentaire “Jane Birkin... et nous” revient, à travers le prisme de ce lien si singulier, sur la vie et la carrière d’une artiste à part dans le paysage musical et cinématographique français.

De Gainsbourg à Daho, du cinéma d’auteur de Jacques Doillon ou d’Agnès Varda, aux comédies populaires d’Audiard et Zidi en passant par le théâtre de Chéreau, Jane a su devenir une artiste unique, célébrée et adorée par les Français.

Pour ce film, Jane Birkin a accepté d’ouvrir ses albums photo personnels et ses boîtes pleines de films de famille Super 8, qu’elle commente avec l’émotion et l’humour qui la caractérisent. Ce portrait de Jane Birkin prend place aux côtés d’une actualité très riche qui met à l’honneur sa carrière en cette rentrée 2022 : le 16 septembre sort, dans un coffret inédit, l’intégrale de sa discographie chez Universal, ainsi qu’un ouvrage sur son œuvre chez Gründ.