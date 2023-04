“Je m’appelle Franck”, Vincent Lagaf’ dévoile sa première autobiographie

L'animateur y livre le récit de son enfance, dans une famille qui l'a adopté à l'âge de trois ans, avec qui, malheureusement, le lien affectif ne s'est jamais vraiment développé.

Dans cette première autobiographie, écrite avec fougue et sincérité, Vincent Lagaf' raconte le parcours d'un enfant abandonné qui, à la naissance, s'appelait Franck.

Dans ce livre, il raconte son parcours fait de bric et de broc, rempli d'expériences plus ou moins bonnes mais qui lui ont toujours apporté une leçon. Une vie faite de désillusions, de surprises en tous genres et de chocs, qui lui ont fait prendre conscience de la fragilité de l'existence et de la vitesse à laquelle tout cela passe.

À 63 ans, l’ancien animateur de TF1 parvient enfin à se libérer d’un poids et à partager son histoire avec le public.