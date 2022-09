“Je préfère qu’on reste ensemble” de Laurent Ruquier : une pièce entre rires, chansons et émotions

Et voici la suite des aventures de Claudine et Valentin que vous avez peut-être découverts dans le premier volet intitulé “Je préfère qu’on reste amis”.

“Je préfère qu'on reste ensemble” est la suite de “Je préfère qu'on reste amis”, lancée par Laurent Ruquier également en janvier 2014 et qui a connu un très grand succès. Comme le premier volet, ce deuxième opus raconte la suite des aventures de Claudine et Valentin, les amis et colocataires qui ont fini par former un couple.

Mais, depuis, les années ont passé et la routine s'est installée. Claudine, elle, reste fidèle à Valentin qui, lui, va voir ailleurs. Si elle a envie de s'en aller, lui préfère qu'ils restent ensemble...

Au casting, quelques changements. Cette fois-ci, Michele Bernier, qui interprète de nouveau Claudine, partage l’affiche avec Olivier Sitruk qui prend la place de Frédéric Diefenthal dans le rôle de Valentin.

Sur une mise en scène au cordeau de Marie-Pascale Osterrieth, craquez pour une comédie romantique pleine de tendresse, d'humour et d'émotion. Réservez vite vos places.