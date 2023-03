Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamere vous donne rendez-vous pour de nouveaux duos Impossibles

2 heures de duos improbables, inédits et surprenants autour d’un thème : le changement !

C8 vous donne rendez-vous ce jeudi 30 mars pour la 9e édition des “Duos Impossibles de Ferrari”.

Pendant 2 heures, des duos d'humoristes de différentes générations et de différents styles d'humour vont se succéder avec des sketches totalement inédits et écrits pour l'occasion.

Autour d’Artus et de Jérémy Ferrari, réunis pour la première fois à la présentation de cet événement incontournable, les humoristes les plus talentueux de la scène française s’associent pour vous offrir une soirée pleine de surprises, de musique et d’émotions.

Michael Gregorio, Paul Mirabel, Jarry, Bérengère Krief, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, Guillaume Bats et Le Cas Pucine vont aider Artus à tout mettre en œuvre pour transformer Jérémy Ferrari et vous le montrer comme vous ne l’avez jamais vu !

“Les duos impossibles de Ferrari”, c’est jeudi 30 mars à 21h20 sur C8. Et pour (re)voir les éditions précédentes, c’est ICI