“Jeune et Golri”, la série drôle et légère d'OCS en place pour une 2e saison

Cette fois-ci, ce n’est pas l’histoire d’une séparation amoureuse mais celle d'une séparation forcée entre une belle-mère et sa belle-fille.

8 ans se sont déroulés entre les 2 saisons de “Jeune et Golri”. Alma a bien grandi ! Mais alors qu’elle file le parfait amour avec sa belle-mère, son père décide de larguer Prune, pour une autre, moins immature.

Que faire quand du jour au lendemain on n’est plus belle-mère (alors qu’on on a mis 8 ans à s’aimer et qu’on n’a même pas le droit à une garde partagée), plus sur scène, plus choyée par un mec qui fait tout ? Une seule solution pour Prune, emménager dans l’atelier de céramique pourri de sa mère bordélique.

Jeune et Golri saison 2 | Bande-annonce

Tout s’enchaîne alors. Prune fait le point et des conneries, entre en communication avec sa grand-mère morte mais surtout tente de sauver Alma. Est-ce qu’elle va arriver sans accrocs ? Absolument pas mais c’est ça qu’on aime avec Prune.