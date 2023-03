Julia Vignali présente “Les 50 ans du disco, les stars chantent pour le Sidaction” en duo avec Vincent Niclo

Battons-nous ensemble pour jouir bientôt d’un monde sans sida ! France 2 propose samedi 25 mars une soirée-événement à l'occasion de la 30e édition du Sidaction présentée par Julia Vignali et Vincent Niclo.

40 ans après la découverte du VIH, on n’a jamais été aussi proche de s’aimer sans sida. L’arrivée des premiers traitements et, plus récemment, l’allégement thérapeutique ont donné de grands espoirs aux chercheurs et aux personnels médicaux. Aujourd’hui, 1 personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus. Mais le VIH/sida demeure une réalité, une réalité très stigmatisante pour les personnes qui vivent avec.

3 jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte

Depuis 29 ans, Sidaction agit pour mettre un terme à l’épidémie de VIH/sida afin que plus personne ne soit touché par ses injustices. Son action se fonde sur un principe essentiel : réunir la recherche et le milieu associatif, et faire de chacun d’entre nous un acteur de la lutte.

Sidaction finance aussi bien des programmes de recherche médicale et scientifique que des associations de prévention ou d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international.

Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France. Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération unique dans toutes les régions de France.

Les stars chantent pour le Sidaction

Sous la présidence de Line Renaud et de l’ambassadeur du Sidaction, Jean-Paul Gaultier, Julia Vignali et Vincent Niclo formeront un duo inédit pour accueillir sur la scène du Dôme de Paris de nombreux artistes. Ils célèbreront les 50 ans du disco en reprenant les grands classiques de ce phénomène musical né dans les années 70 !

Toute la soirée, retrouvez quelques-unes des icônes du disco (Sheila, Ottawan, The Weather Girls, Patrick Hernandez, The Gibson Brothers, Amanda Lear…) mais aussi plusieurs générations d’artistes d’horizons différents comme M. Pokora, Isabelle Boulay, Jenifer, Véronic Dicaire, Chimène Badi, Hyphen Hyphen, Mentissa, Bilal Hassani, Élodie Frégé, Hélène Ségara, Corine, Marina Kaye ou encore la troupe du Paradis Latin.

Chaque tube disco sera plongé dans un tableau conçu et chorégraphié spécialement pour l’occasion. Une grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

Sidaction, ensemble et toujours là contre le sida !

Les 25, 26 et 27 mars, vous pouvez faire un don à Sidaction pour soutenir la recherche, les associations et les personnes vivants avec le VIH.

⋅ Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

. Par Internet : www.sidaction.org

⋅ Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

⋅ Par SMS : pour faire un don de 5€, envoyez le mot "DON" au 92 110 (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)

Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida

Pour retracer 40 ans de combats, Sidaction, en collaboration avec le studio Engle, a créé une série documentaire en 4 épisodes, disponible en podcast sur toutes les plateformes.

Écrit par Anthony Passeron, chaque épisode retrace une décennie, des années 1980 à aujourd’hui pour raconter la lutte contre le sida. Riche d’extraits sonores et d’archives historiques, cette série est narrée par des artistes engagés (Isabelle Adjani, Pascal Obispo, Marina Foïs, Eddy de Pretto) qui ont accepté de prêter leur voix.