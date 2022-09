“Kompromat” de Jérôme Salle, un film inspiré d’une histoire vraie vécue par un français vivant en Russie

Le film a été tourné en Lituanie car vu le sujet, c’était très délicat, et sans doute risqué, de tourner en Russie.

Lors de séjours promotionnels en Russie, Jérôme Salle a été frappé par la violence de la société russe. Ce qu’il a ressenti l’a poussé à lire, à s’intéresser à ce pays. Et lorsqu’il a entendu parler de cette histoire vraie arrivée à un français victime d’un kompromat, il y a vu l’occasion d’écrire un thriller politique.

Un thriller car l’histoire du film raconte celle d’un homme, Mathieu Roussel. Arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille, cet expatrié français est victime d’un “kompromat”, une arme classique en Russie qui consiste à compromettre par des accusations montées de toutes pièces, souvent terribles, la personne dont on souhaite se débarrasser. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader et rejoindre la France par ses propres moyens…

Et politique car Jérôme Salle en profite pour évoquer le fossé qui existe entre deux visions opposées du monde. Aujourd’hui avec la guerre en Ukraine, le réalisateur a même la sensation que le contexte actuel a totalement rattrapé cette fiction sur laquelle il a pourtant commencé à travailler il y a presque 4 ans...