La Bajon de retour sur scène dans un spectacle époustouflant : "Extraterrienne" !

Cette fois, La Bajon est aux commandes d'une navette spatiale en partance pour les étoiles, et vous, spectateurs, vous êtes l'équipage privilégié de ce voyage inoubliable.

Après le triomphe de “Vous Couperez”, La Bajon est de retour avec un nouveau spectacle intitulé “Extraterrienne”. A travers une galerie de personnages parfois touchants mais toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix et l'amour... et accessoirement, faire disparaître votre cellulite. Un programme ambitieux.

Prêt à tenter l’aventure ? Alors réservez vite vos places , embarquer et décoller pour assister à ce spectacle totalement décapant. Réservez vite vos places.

Pour ce nouveau spectacle, La Bajon a décidé de travailler à nouveau avec l'auteur Vincent Leroy avec lequel elle déjà collaboré notamment sur le spectacle des Décaféinés, “Les 2 derniers amis au monde”.