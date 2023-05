“La chienne des baskerville”, une enquête policière mise en scène par Gwen Aduh

Une comédie absurde, à l'humour anglais écrite par des Français.

Il était une fois, une légende effroyable qui continue d'épouvanter les âmes les plus naïves... Il était une fois, la vengeance d'une bête terrifiante aux yeux rouges qui crachait du feu...

“La chienne des baskerville” est, au départ, un roman signé Conan Doyle. Une enquête policière culte mêlant absurdité, non-sens et humour devenue culte aujourd’hui.

Le duo d’adaptateurs, Olivier Mag et Hugues Duquesne, y a décelé tout le potentiel d’une comédie désopilante, regorgeant de situations incongrues et de personnages hilarants. Les 2 hommes ont ainsi proposé leur texte à Miren Pradier et Gwen Aduh qui s’en sont emparés et qui y ont installé de nouveaux enjeux dramatiques, amené une double lecture et créé plusieurs mises en abyme de façon à aller encore plus loin dans le non-sens et l’absurde.

Résultat : 6 comédiens sont actuellement sur scène pour incarner les 15 personnages du célèbre roman de Conan Doyle mais pas que... Il y a aussi aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de Scream et aussi peut-être d’autres personnages.

Bande annonce - La Chienne des Baskerville