“La lettre” de Patrick Sabatier, une fresque à la fois historique et intime

Vous connaissez certainement Patrick Sabatier, l’homme de radio et de télévision. Le voici désormais romancier.

“La lettre” est un roman en trompe l’œil où récit personnel, souvenirs et saga romanesque s’entremêlent habilement.

Rome, 1924. “Le premier cri d’Emma fut le dernier de sa mère…”. De l’Italie de Mussolini à la France de Mitterrand, en passant par l’exil de l’entre-deux-guerres, le destin chaotique d’Emma nous entraîne dans une fresque à la fois historique et intime.

À l’issue d’un premier mariage malheureux, Emma rencontre Adrien qu’elle épouse en secondes noces et avec lequel elle aura deux enfants. Le plus jeune, Paul, deviendra, trente ans plus tard, un des animateurs-vedettes les plus doués de sa génération. Mais une révélation tardive fera voler en éclats les certitudes, dévoilant un passé douloureux qu’Emma pensait enfoui à tout jamais. Une lettre, une simple lettre révélera tout. Tout… ou presque !