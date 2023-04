“La plus belle pour aller danser” de Victoria Bedos, une comédie tendre sur l’adolescence

Ici, un père célibataire doit faire face à sa petite fille qui grandit et l’aider dans cette période de transition complexe pour eux deux

L’adolescence n’est pas une période facile et ce n’est pas Victoria Bedos qui dira le contraire. À 14 ans, la réalisatrice était extrêmement mal dans sa peau, précoce scolairement mais en retard physiquement et affectivement. Étant élevée par un père âgé, elle écoutait plus Barbara que du rap. Et à cet âge-là, c’est compliqué d’être différent. Du coup, elle a été victime de harcèlement.

Un peu comme l’adolescente de son film Marie-Luce Bison, 14 ans, élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : son père ne veut pas qu'elle y aille… et de toute façon, elle n'est pas invitée.

Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce, s'y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon… un garçon que l’on regarde et qui PLAÎT. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique.

La Plus Belle Pour Aller Danser - Bande-annonce [Au cinéma le 19 avril]

Pour écrire “La plus belle pour aller danser” avec son co-scénariste, elle s’est inspirée de quelques-uns de ses souvenirs. Et c’est ensemble qu’ils ont eu cette idée de masculin-féminin avec cette adolescente qui, quand elle est en fille, tout est compliqué et quand elle est en garçon, elle devient une sorte de héros.

C’est Philippe Katerine qui incarne le père de Marie-Luce, interprétée par Brune Moulin, et qui doit faire face à sa petite fille qui grandit et lui échappe.

Le film est à découvrir au cinéma depuis le 19 avril