“Latitudes” d’Odile Vuillemin, sillonner le monde pour trouver son propre chemin

Comédienne emblématique de la série “Profilage” et interprète inoubliable du téléfilm “L’Emprise”, Odile Vuillemin a toujours aimé se confronter au monde et à elle-même.

Vous connaissez certainement l’actrice... Mais dès qu'elle ne tourne pas, Odile Vuillemin assouvit sa passion pour les voyages et sa découverte d'autres cultures en partant seule et sac au dos.

Car oui, elle a fait des études d’ethnologie, et de ces dernières, elle a conservé la curiosité et le besoin de découvrir le monde, de l’explorer, le sillonner, pour parvenir à trouver son propre chemin.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle a décidé de partager avec nous ces carnets de voyages. Islande, Groenland, Indonésie... Elle nous emmène à la rencontre de la beauté du monde qui nous entoure, et nous montre à quel point chaque voyage est aussi un voyage intérieur qui fait bouger nos lignes, notre regard sur le monde, approfondit et enrichit notre rapport aux autres.