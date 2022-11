“Le cabaret de Clara Morgane”, un show affriolant

Clara Morgan parcourt la France avec son cabaret itinérant où elle met en scène des artistes qu’elle aime. Ainsi humoristes, magiciens, danseurs, chanteurs, acrobates et artistes burlesques se succèdent sur scène le temps d’un véritable spectacle d’1h40.

Clara Morgane, maitresse de cérémonie et fil rouge du cabaret, présente chaque artiste, chante notamment sa version jazzy du titre “I’m so excited” et intervient dans une grande illusion et dans plusieurs interactions avec le public au côté du chanteur-humoriste Martial.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une grande soirée évènement originale et féérique qui vous transportera, vous fera rêver et rire.