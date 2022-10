“Le fantasme” de Jean-François Cros, partez à la recherche de la vérité !

Après le succès de sa première pièce, “Hier est un autre jour”, qui lui a valu une nomination au Molière de la Comédie, Jean-François Cros a écrit une nouvelle comédie.

Au départ, cette question : jusqu’où sommes-nous dupes de nos fantasmes, de nos croyances ? Car il est parfois plus facile, plus rassurant, de se réfugier dans un monde imaginaire. Pas de souci tant que nous en connaissons les pourtours.

Et c’est bien là, la difficulté ! Et c’est de là qu’est partie Jean-François Cros pour écrire sa pièce. Avec Caroline et Guillaume, il veut emmener le spectateur à la recherche de cette vérité et s’amuser à lui faire croire qu’il l’a enfin appréhendée. “Mais plus la vérité se précise, plus on s’approche d’elle.... Plus elle s’éloigne”.

Guillaume, écrivain à la mode, partage sa vie avec Caroline. Ils forment un couple équilibré et harmonieux. Lorsque Caroline tombe sur son dernier roman, Le Fantasme, elle ne peut s’empêcher de se questionner. Qu’est-ce qui pousse Guillaume à écrire l’histoire d’un quinqua obsédé par une petite jeune de 20 ans ? Est-ce une fiction, la réalité, les deux ? Où est la vérité ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour la mise en scène, Jean-François Cros a fait appel à Jean-Luc Moreau, l'un des metteurs en scène les plus prolifiques du théâtre français.

La pièce est à découvrir jusqu’au 30 décembre. Réservez vite vos places