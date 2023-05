“Le Festival du Film de Demain” initié par Louis-Julien Petit est de retour pour une 2e saison

“Chemins de traverse”, Agathe Lecaron part en randonnée avec Virginie Efira dans les Alpilles et la Camargue

L’actrice césarisée va révéler ses différents chemins, celui de son rêve caché, de son enfance, de ses amours, de la gourmandise et ou encore celui des étoiles… Tout en revisitant sa riche carrière et ses choix plus personnels