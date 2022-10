“Le nouveau jouet” de James Huth, une version actualisée du film de Francis Veber

“Le jouet” de Francis Veber est sorti en 1976. Après quelques mois de chômage, François Perrin trouve enfin un emploi dans le journal de Rambal-Cochet. Un jour, alors qu'il effectue un reportage dans un magasin de jouets, il se retrouve nez à nez avec Eric, le jeune fils de son patron. Celui-ci, gâté et capricieux, exige qu'on lui “offre” le reporter comme jouet.

Pour son film “Le nouveau jouet”, James Huth a repris à peu de chose près le synopsis car il s’est rendu compte que les thèmes du premier film, déjà actuels à l’époque, l’étaient encore plus aujourd’hui : la fracture sociale, l’enfant-roi et la question de savoir si l’argent peut tout. En s’éloignant un peu de la dureté de l’original, qui en fait néanmoins sa force, il a eu envie d’aller vers plus d’humanité et de développer le thème de la paternité.

Philippe Etienne est l’homme d’affaires le plus riche de France. Froid, handicapé des sentiments, il travaille plus que jamais depuis que sa femme est morte un an auparavant. Alexandre, son fils unique et héritier de la dynastie Etienne, le tient à̀ distance et s’est réfugié́ dans un monde solitaire d’enfant gâté́. Pour l’anniversaire de ce dernier, Philippe Etienne fait ouvrir pour lui seul le rayon jouets d’un grand magasin, avec la possibilité́ de prendre ce qui lui fait plaisir. Alexandre choisit son nouveau jouet : Samy, le gardien de nuit.