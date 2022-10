“Le petit Nicolas” au cinéma, un film qui mélange vie des auteurs et nouvelles du petit garçon

Une adaptation d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé

Au départ, il s’agissait de réaliser un film documentaire mêlant les vidéos d’archives de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny aux histoires dessinées du Petit Nicolas. Finalement le projet a évolué et l’envie de réaliser la totalité du film en animation s’est imposée.

Par rapport à l’univers des auteurs, cela semblait cohérent et permettait en plus d’adapter, pour la première fois, Le Petit Nicolas en cinéma d’animation.

Le Petit Nicolas, c’est ce garçon rieur et malicieux qui entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Anne Goscinny qui gère aujourd'hui l'œuvre immense de son père René Goscinny a participé au travail d’écriture notamment sur les séquences qui racontaient les vies de Sempé et Goscinny afin d'ajouter un maximum d’éléments biographiques.

