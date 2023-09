“Le Testament Médicis” avec Eric Prat, découvrez la folle et fascinante histoire de Mona Lisa

Vous n’imaginez pas toutes les histoires qui se cachent derrière son sourire.

Eric Prat est actuellement sur la scène du Théâtre Lepic avec la pièce “Le Testament Médicis” écrite par Stéphane Landowski et mis en scène par Raphaëlle Cambray.

Il y incarne le rôle du gardien de la Joconde qui après des années à veiller sur le sourire le plus célèbre du monde, s’apprête, non sans émotion, à prendre sa retraite. Alors que commence son dernier tour de garde, il convoque Laurent, son fils, pour lui confier un récit connu de lui seul : la véritable histoire de Mona Lisa …

Entrainé par le vieux gardien dans le labyrinthe des siècles, Laurent entame un voyage extraordinaire qui lui fera comprendre qu’il n’y a pas de chefs d’œuvre sans mystère.

Et encore moins de famille sans secrets …

Le Testament Médicis - Bande-annonce

Si vous aussi vous voulez embarquer dans la folle et fascinante histoire de Mona Lisa, comprendre comment un tableau devient un chef d’œuvre, si vous voulez rire, frissonner et voyager dans les siècles et les secrets de familles, alors n’hésitez pas et réservez vite votre place . La pièce et à découvrir jusqu’au 7 janvier 2024.