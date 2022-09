“Le tigre et le Président” de Jean-Marc Peyrefitte, un film sur les rapports entre Clémenceau et Deschanel !

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau…

Jean-Marc Peyrefitte, passionné par l’Histoire de France, avait un rapport privilégié avec Paul Deschanel car ses parents lui parlaient souvent de cet homme politique trop méconnu qui avait tout raté, alors qu’il était plein de belles promesses.

Le réalisateur a trouvé très intéressant “cette notion de perdant magnifique” et il a eu envie de “confronter cet être évanescent, insaisissable, en avance sur son temps et un peu fragile, à Clemenceau, homme viril et fort, qui, lui, a marqué l’Histoire”. Il pressentait que dans cette confrontation, il y avait moyen de faire du cinéma.

Pour incarner les contradictions de l’être humain face au pouvoir, Jean-Marc Peyrefitte a fait appel à 2 grands acteurs : Jacques Gamblin et André Dussollier