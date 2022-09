“Le visiteur du futur” de François Descraques, de web-série à long métrage

Avant d’être un film, Le Visiteur du Futur est une série web créée en 2009 par François Descraques et cumulant plus de 52 millions de vues sur Internet. Dès la fin de la saison 4, François Descraques a eu pour ambition de faire un long métrage du Visiteur. Au fil des années, la série avait pris de plus en plus d’ampleur et l'équipe sentait bien que le Visiteur pouvait avoir sa place sur grand écran.

Surtout qu’il n’y aurait pas de 5e saison ? Du coup, François Descraques a bouclé pas mal d’intrigues se laissant ainsi la possibilité de continuer le Visiteur ailleurs. C’était en 2014 !

Quasiment 7 ans plus tard, voici le Visiteur au cinéma !

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Science-fiction, comédie, drame... “Le visiteur du futur” est un film sur le conflit entre générations et plus particulièrement entre un père et sa fille. Toute la question de l’écologie, très présente dans le scénario, appelle forcément un regard critique et une prise de conscience des personnages. C’est un film qui pose simplement la question de la relativité du temps et de nos actions : un bienfait à court terme vaut-il une tragédie à long terme ?