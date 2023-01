“Les cadors” de Julien Guetta, l’histoire de 2 frères inconsolés que tout oppose

Comment faire pour se détacher d’un passé qui nous a meurtri ? C’est le défi d’Antoine et Christian qui ont vu leur mère se faire battre par leur père alcoolique, s’enfuir et donc les abandonner.

Faire rire les gens, les émouvoir et dans le même temps, manier en sous-main des images qui questionnent la psychologie des êtres, les rapports entre les hommes et les femmes... Voici ce qui animent Julien Guetta pour ses films.

En apparence, “Les Cadors” est un film léger, mais en profondeur, il traite de réelles problématiques. Et pour ce faire, le réalisateur a ancré son film dans le monde professionnel bien réel et tangible des dockers, un univers très masculin et très codifié.

Naviguant entre la comédie et le drame, “Les Cadors” raconte l’histoire de deux frères. Antoine est marié, a 2 enfants et est conducteur de bateaux. Christian, lui, est célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé́ à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à̀ Cherbourg pour voler à son secours. “Les Cadors”, comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian qui n’a rien à̀ perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé́ d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.