“Les choses simples” d’Eric Besnard, l’histoire d’une rencontre qui peut faire basculer ses certitudes

Nous sommes tous beaucoup plus compliqués que nous en avons l’air !

Dans “Les choses simple”, tout commence par une panne de voiture. Vincent, célèbre entrepreneur à qui tout réussit voit donc sa course effrénée interrompue, là, sur une route de montagne. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.

Les 2 hommes semblent aux antipodes l’un de l’autre. Et puis l’histoire se déroulant, on s’aperçoit qu’ils sont beaucoup plus complexes qu’ils n’en avaient l’air. Chacun des deux se cache derrière un masque social au point de se mentir à lui-même.

Petit-à-petit ils vont mettre à jour leurs fragilités mutuelles, vont prendre conscience de ce qu’ils fuyaient jusque-là, chacun à sa manière, l’un en fanfaronnant, l’autre en se planquant derrière une dégaine de bûcheron taiseux.

Leur rencontre va les obliger non seulement à s’arrêter mais aussi à regarder la vérité en face.