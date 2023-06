"Les comédies musicales-Le concert", le spectacle de tous les succès

“Roméo et Juliette”, “Grease”, “Notre-Dame de Paris”, “Starmania”... En 2 heures de spectacle, 8 artistes revisitent 40 ans de chansons, ravissant ainsi toutes les générations.

Avec leurs mises en scène spectaculaires et leurs chansons devenues des tubes indémodables, les comédies musicales ont véritablement été LE phénomène culturel des années 2000 en France.

Avant cette décennie, seule “Starmania” avait provoqué un tel engouement ! Tout commence avec “Notre-Dame de Paris”. À la toute fin des années 90, Luc Plamandon et Richard Cocciante adaptent le célèbre roman de Victor Hugo en comédie musicale et le succès est immédiat. Porté par le triomphe du tube Belle qui s’écoule à l’époque à 2,5 millions d’exemplaires, le spectacle fait salle comble tous les soirs, à Paris comme en tournée, ouvrant par la même occasion la voie à d’autres comédies musicales “Made in France”.

Les Comédies Musicales - Le Concert 2023

"Les comédies musicales-Le concert" vous propose de remonter le temps en musique ! Pendant 2 heures, vous allez chanter et danser sur des chansons que vous connaissent par cœur. De “Roméo et Juliette” à “Grease”, en passant par “Notre-Dame de Paris”, “Starmania”, “Les Dix Commandements” ou encore “Le Roi Soleil”, "Les comédies musicales-Le concert", c’est le spectacle de tous les succès !