“Les feux de l’amour et du hasard”, la superproduction de la Comédie Presque Française

Une parodie déjantée, entre les Monty Python, les Nuls et les Robins des bois à découvrir absolument !

"La Comédie Presque Française” est une institution presque culturelle fondée en 2017 sur la chaîne Comédie + , et qui a pour vocation de rendre un presque hommage aux Grands Classiques du patrimoine théâtral français et international.

Après “Dom Juan Les Pins” et “L’École des Naans” de presque Molière, voici “Les Feux de l’Amour et du Hasard”, de presque Marivaux . Actuellement sur la scène de la comédie de Paris, vous assisterez au tournage en public de l’épisode 4731 .

Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan , où les maîtres se font passer pour les valets et les valets pour les maîtres ! En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un à l’autre, mais tous deux ont décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan Junior, seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils faire ? Suspense… !