“Les pigeons” de Michel Leeb, une comédie entre rires et émotions

L'humoriste Michel Leeb signe ici sa première comédie en tant qu'auteur où il tient l'un des rôles principaux aux côtés du comédien Francis Huster.

Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent... Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule.

Michel Leeb a profité d'une période qui était pénible pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le confinement, pour écrire. Pendant 6 mois, il a travaillé et retravaillé la pièce en s'inspirant de ce qu'il a pu vivre, connaître et rencontrer depuis 45 ans qu'il fait ce métier.

Résultat ? Une mise en abîme surprenante, où l’auteur Michel Leeb joue avec les codes du théâtre et propose un rebondissement digne des plus grands coups de théâtre. Serge et bernard seront-ils les seuls “pigeons” de la soirée ? Pas si sûr !

Une pièce à découvrir jusqu’au 14 mai au Théâtre des nouveautés à Paris. Réservez vos places .