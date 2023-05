“Les ritals” avec Bruno Putzulu, une libre adaptation du roman de François Cavanna

Un récit drôle et émouvant où l’auteur raconte son enfance italienne des bords de Marne.

“Les Ritals” de François Cavanna, ce sont les Italiens venus en France pour travailler entre 1930 et 1940. Fils d'un maçon italien et d'une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l'amour des livres. Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments et des mains travailleuses de son père.

Une histoire racontée sur scène par Bruno Putzulu dont le père est lui aussi italien. Arrivé en France depuis sa Sardaigne, après la Seconde Guerre mondiale, ce dernier y rencontre une jeune fille française, la mère de Bruno, et ils auront ensemble 3 enfants, Mario, Luigi et moi. Mario Putzulu qui signe d’ailleurs la mise en scène.

Une histoire de famille donc pour cette pièce qui est avant tout un hommage d’un fils à son père. Un spectacle qui résonne aujourd’hui avec le parcours des migrants cherchant à gagner l’Europe.