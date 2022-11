“Les sales gosses de la magie” de Zack et Stan, un show drôle et bluffant !

Entre grandes illusions, mentalisme et tours à quelques centimètres de vos yeux, Zack et Stan n’ont plus aucune limite : un délicieux cocktail à la souris ou à la lessive, une roulette russe et une séance d’acupuncture sous hypnose.

Primés pour leur originalité, ils ont participé aux plus grandes émissions en France et aux États Unis mais c’est sur scène qu’il faut absolument les découvrir. Mêlant malicieusement l’humour et la magie, ces deux incorrigibles garnements sont les plus heureux lorsqu’ils prennent en otage toute une salle avec leurs tours bluffants et subversifs, un plaisir coupable mais toujours partagé avec le public.

Un spectacle pour toute la famille à découvrir jusqu’au 15 janvier 2023 à l’Alhambra Paris. Réservez vite vos places.